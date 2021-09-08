Черданцев о словах Путина: «Есть ощущение, у президента нет четкого понимания, что такое лимит»

Ведущий прокомментировал слова президента России Владимира Путина, выступившего против отмены лимита на легионеров в .

– Что ты думаешь по поводу высказывания Владимира Владимировича [о лимите]?

– Оно мне понятно. То ли ему советники плохо разъясняют, то ли мы плохо разъясняем вместе с коллегами, что такое лимит на легионеров.

У меня есть такое ощущение, что у людей, в том числе у президента, нет четкого понимания, что такое лимит на легионеров.

Потому что, мне кажется, все это воспринимают так: если отменить лимит, значит, в каждой команде чемпионата России будут играть по 25 иностранцев из Африки, но мы же понимаем, что это не так.

– Ты за отмену лимита?

– Я за компромисс. Лимит должен быть, но не в том виде, в котором есть сейчас. На поле могут выйти 11 иностранцев, я не вижу в этом никакой проблемы. Но все остальные в заявке тогда должны быть россияне.

Конкуренция должна быть не по паспорту, а по тому, что ты доказал на тренировках и на поле, – сказал Черданцев в беседе с журналистом Сергеем Егоровым.

«Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Путин – против отмены лимита на легионеров