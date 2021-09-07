У Моуринью 1000-й матч в карьере тренера. У него 637 побед, 204 ничьих и 158 поражений

принимает (0:0, первый тайм) в 3-м туре чемпионата Италии.

Для Жозе Моуринью, возглавляющего хозяев, это 1000-я игра в тренерской карьере, начавшейся в 2000 году.

У португальца 637 выигранных матчей, 204 ничьих и 158 поражений.

Жозе поработал в «Бенфике», «Лейрии», , , , «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». Он выиграл чемпионаты Португалии, Англии, Италии, Испании, Лигу чемпионов и Лигу Европы, национальные кубки и суперкубки.

«Рому» Моуринью возглавляет с лета 2021 года.