У Моуринью 1000-й матч в карьере тренера. У него 637 побед, 204 ничьих и 158 поражений

«Рома» принимает «Сассуоло» (0:0, первый тайм) в 3-м туре чемпионата Италии.
Для Жозе Моуринью, возглавляющего хозяев, это 1000-я игра в тренерской карьере, начавшейся в 2000 году.
У португальца 637 выигранных матчей, 204 ничьих и 158 поражений.
Жозе поработал в «Бенфике», «Лейрии», «Порту», «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». Он выиграл чемпионаты Португалии, Англии, Италии, Испании, Лигу чемпионов и Лигу Европы, национальные кубки и суперкубки.
«Рому» Моуринью возглавляет с лета 2021 года.