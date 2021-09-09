Чемпионат России. «Локо» принимает «Крылья», «Зенит» – «Ахмат», «Спартак» сыграет с «Химками»

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В 7-м туре РПЛ в субботу «Локомотив» играет дома с «Крыльями Советов», «Зенит» – с «Ахматом», «Спартак» принимает «Химки».

В воскресенье ЦСКА встречается с «Арсеналом», «Динамо» – с «Нижним Новгородом».

В понедельник «Краснодару» будет противостоять «Ростов».

Чемпионат России

7-й тур

Локомотив – Крылья Советов
Дата проведения
11 сентября, 14.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Зенит – Ахмат
Дата проведения
11 сентября, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Спартак – Химки
Дата проведения
11 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал Тула – ЦСКА
Дата проведения
12 сентября, 14.00, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Сочи – Уфа
Дата проведения
12 сентября, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо – Нижний Новгород
Дата проведения
12 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Урал
Дата проведения
13 сентября, 18.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Краснодар
Дата проведения
13 сентября, 19.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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