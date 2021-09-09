Чемпионат России. «Локо» принимает «Крылья», «Зенит» – «Ахмат», «Спартак» сыграет с «Химками»

В 7-м туре РПЛ в субботу «Локомотив» играет дома с «Крыльями Советов», «Зенит» – с «Ахматом», «Спартак» принимает «Химки».
В воскресенье ЦСКА встречается с «Арсеналом», «Динамо» – с «Нижним Новгородом».
В понедельник «Краснодару» будет противостоять «Ростов».
7-й тур
- Дата проведения
- 11 сентября, 14.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 11 сентября, 16.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 12 сентября, 14.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 12 сентября, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 13 сентября, 18.30, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 13 сентября, 19.30, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.