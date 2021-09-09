Чемпионат России. «Локо» принимает «Крылья», «Зенит» – «Ахмат», «Спартак» сыграет с «Химками»

В 7-м туре РПЛ в субботу «Локомотив» играет дома с «Крыльями Советов», «Зенит» – с «Ахматом», «Спартак» принимает «Химки».

В воскресенье ЦСКА встречается с «Арсеналом», «Динамо» – с «Нижним Новгородом».

В понедельник «Краснодару» будет противостоять «Ростов».

Чемпионат России

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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