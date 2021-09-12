Медведев – шестой игрок из России, взявший «Большой шлем»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл лидера рейтинга Новака Джоковича в финале US Open 6:4, 6:4, 6:4,
Медведев стал четвертым российским чемпионом US Open и шестым чемпионом «Больших шлемов» в целом. До него ТБШ в одиночном разряде выигрывали:
- Евгений Кафельников («Ролан Гаррос»-1996, Australian Open-1999);
- Марат Сафин (US Open-2000, Australian Open-2005);
- Анастасия Мыскина («Ролан Гаррос»-2004);
- Мария Шарапова («Уимблдон»-2004, US Open-2006, Australian Open-2008, «Ролан Гаррос»-2012 и 2014);
- Светлана Кузнецова (US Open-2005, «Ролан Гаррос»-2009).
Медведев против Джоковича в финале US Open. Онлайн матча, где на кону – Большой шлем