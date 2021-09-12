Медведев – шестой игрок из России, взявший «Большой шлем»

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл лидера рейтинга Новака Джоковича в финале US Open 6:4, 6:4, 6:4,

Медведев стал четвертым российским чемпионом US Open и шестым чемпионом «Больших шлемов» в целом. До него ТБШ в одиночном разряде выигрывали:

Медведев против Джоковича в финале US Open. Онлайн матча, где на кону – Большой шлем

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