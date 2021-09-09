У Бензема 9 (5+4) очков по системе «гол+пас» в 4 матчах «Реала» – он лидер Ла Лиги

«Реал» играет с «Сельтой» (5:2, второй тайм) в 4-м туре Ла Лиги.

В составе мадридцев хет-триком отметился форвард , воспользовавшийся сперва пасом хавбека , а затем – .

В конце матча Карим реализовал пенальти. Он также отдал голевой пас на Винисиуса Жуниора.

На счету француза 4 гола и 5 результативных передач за четыре игры. По системе «гол+пас» он с 9 очками лидирует в чемпионате . У Карлоса Солера из «Валенсии» – 5 (3+2) очков.

Подробно со статистикой Бензема можно ознакомиться здесь.

проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.