У Бензема 9 (5+4) очков по системе «гол+пас» в 4 матчах «Реала» – он лидер Ла Лиги

«Реал» играет с «Сельтой» (5:2, второй тайм) в 4-м туре Ла Лиги.
В составе мадридцев хет-триком отметился форвард Карим Бензема, воспользовавшийся сперва пасом хавбека Федерико Вальверде, а затем – Мигеля Гутьерреса.
В конце матча Карим реализовал пенальти. Он также отдал голевой пас на Винисиуса Жуниора.
На счету француза 4 гола и 5 результативных передач за четыре игры. По системе «гол+пас» он с 9 очками лидирует в чемпионате Испании. У Карлоса Солера из «Валенсии» – 5 (3+2) очков.
Подробно со статистикой Бензема можно ознакомиться здесь.
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