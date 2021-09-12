Медведев не позволил Джоковичу взять календарный Большой шлем – первый за 52 года

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в финале US Open обыграл первую Новака Джоковича 6:4, 6:4, 6:4, не позволив сербу стать первым теннисистом с 1969 года, собравшим календарный Большой Шлем.

Джокович мог стать четвертым игроком в истории профессионального тенниса, взявшим все четыре ТБШ в одном сезоне. Это удавалось только Роду Лэйверу (1969), Маргарет Корт (1970) и Штеффи Граф, которая в 1988-м собрала Золотой шлем – выиграла все четыре ТБШ и золото Олимпиады.

До начала Открытой эры обладателями календарного Большого шлема были Дон Бадж (1938), Морин Коннолли (1953) и Лэйвер (1962).

Джокович также мог стать первым в мужском теннисе, кто взял все четыре ТБШ в одном сезоне на трех разных покрытиях. US Open и Australian Open стали разыгрываться на харде вместо травы в 1978-м и 1987-м соответственно.

👑 ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ! Разобрал Джоковича в финале US Open и взял первый «Большой шлем»

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