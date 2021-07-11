Александра Трусова – первая женщина, исполнившая пять четверных прыжков в программе. Ханю и Уно тоже делали пять, Чен – шесть

Бронзовый призер ЧМ-2021 по фигурному катанию стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков.

Сегодня в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске фигуристка прыгнула четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной лутц – тройной тулуп и сольный четверной лутц.

Двукратный олимпийский чемпион также исполнял пять четверных прыжков в финале Гран-при 2019 года. Серебряный призер Игр-2018 Шома Уно прыгнул пять квадов на турнире Lombardia Trophy в 2017-м.

Больше четверных прыжков исполнял только трехкратный чемпион мира (впервые прыгнул шесть квадов на Олимпиаде-2018).