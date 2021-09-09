Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Лестера», «МЮ» против «Ньюкасла», «Челси» примет «Астон Виллу»

В 4-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Сити» играет на выезде с «Лестером», «Манчестер Юнайтед» принимает «Ньюкасл», «Челси» – «Астон Виллу»

В воскресенье «Ливерпуль» встречается в гостях с «Лидсом».

Завершится тур в понедельник матчем «Эвертон» – «Бернли».

Чемпионат Англии

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ