Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Лестера», «МЮ» против «Ньюкасла», «Челси» примет «Астон Виллу»

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В 4-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Сити» играет на выезде с «Лестером», «Манчестер Юнайтед» принимает «Ньюкасл», «Челси» – «Астон Виллу»

В воскресенье «Ливерпуль» встречается в гостях с «Лидсом».

Завершится тур в понедельник матчем «Эвертон» – «Бернли».

Чемпионат Англии

4-й тур

Кристал Пэлас – Тоттенхэм
Дата проведения
11 сентября, 14.30, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Норвич
Дата проведения
11 сентября, 17.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

Брентфорд – Брайтон
Дата проведения
11 сентября, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Манчестер Сити
Дата проведения
11 сентября, 17.00, «Кинг Пауэр»
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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Дата проведения
11 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
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Саутгемптон – Вест Хэм
Дата проведения
11 сентября, 17.00, «Сент-Мэрис»
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Уотфорд – Вулверхэмптон
Дата проведения
11 сентября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
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Челси – Астон Вилла
Дата проведения
11 сентября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
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Лидс – Ливерпуль
Дата проведения
12 сентября, 18.30, «Элланд Роуд»
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Эвертон – Бернли
Дата проведения
13 сентября, 22.00, «Гудисон Парк»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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