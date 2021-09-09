Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Лестера», «МЮ» против «Ньюкасла», «Челси» примет «Астон Виллу»

В 4-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Сити» играет на выезде с «Лестером», «Манчестер Юнайтед» принимает «Ньюкасл», «Челси» – «Астон Виллу»
В воскресенье «Ливерпуль» встречается в гостях с «Лидсом».
Завершится тур в понедельник матчем «Эвертон» – «Бернли».
4-й тур
- Дата проведения
- 11 сентября, 14.30, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 11 сентября, 17.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 11 сентября, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 11 сентября, 17.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 11 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 11 сентября, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 11 сентября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 12 сентября, 18.30, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 13 сентября, 22.00, «Гудисон Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.