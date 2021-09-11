Ферстаппен потеряет три позиции на старте Гран-при России за столкновение с Хэмилтоном

Стюарды Гран-при Италии рассмотрели инцидент между и .

Лидеры чемпионата сошли после столкновения.

Новая авария Хэмилтона и Ферстаппена – просто аааа! Макс приземлился прямо на Льиюса – голову спасло гало

Судьи наказали пилота потерей трех позиции на старте , который состоится 26 сентября. Кроме этого, Ферстаппен получил два штрафных балла в суперлицензию.

Отмечается, что за 50 метров до первого поворота гонщик «Мерседеса» существенно опережал соперника. Хэмилтон заявил, что Ферстаппен слишком поздно предпринял попытку атаки и должен был уступить поворот.

По мнению стюардов, Льюис пытался избежать аварии, хотя из-за того, как была расположена его машина, Ферстаппен заехал на поребрик. В то же время Макс существенно поравнялся с Льюисом лишь на входе в первый поворот. Судьи посчитали, что нидерландец слишком поздно решился на маневр, и ему не обязаны были оставлять место.

«Хотя машина 44 (Хэмилтон) могла располагаться дальше от поребрика, стюарды сочли ее положение разумным. Следовательно, в столкновении преимущественно виновата машина 33 (Ферстаппен)», – говорится в заявлении судей.

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