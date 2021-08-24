Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров: «Если бы Дзюба был пай-мальчиком, со всеми соглашался и всем лизал все места, он бы не добился таких высот»

Чемпион мира по пляжному футболу поделился мнением о нападающем , критике со стороны Василия Уткина и отношении к большому футболу.

О Дзюбе

«К Дзюбе достаточно много людей относится негативно. Но я отношусь к нему положительно. Чувак сам себя сделал. Да, он противоречивая личность, но он личность однозначно. Это тоже хорошо. Если бы он был пай-мальчиком, со всеми соглашался и всем лизал все места, тогда, думаю, он бы не добился таких высот. В нем сидит характер».

О критике Уткина

«Почему Василий Уткин назвал пляжный футбол ковырянием в носу? Не понимаю. Может быть, просто хотел хайпануть в очередной раз. Потому что человек, принижая достоинство и вклад других людей в определенный спорт, показывает свою серость. Вместо того, чтобы порадоваться.

Какая разница, какой вид спорта? Наши – чемпионы мира. По-моему, все должны просто порадоваться и кайфануть от того, что команда выиграла титул у себя дома. В первую очередь журналисты – люди, благодаря которым идет развитие спорта в стране.

Думаю, если он так говорит, то пусть выйдет и покажет, как надо? Василий, приходите на тренировку сборной России по пляжному футболу: покажете себя, свои лучшие качества, посмотрим, какой вы в деле».

О большом футболе

«Я не чувствую зависти к футболистам с большого поля. И что они получают большие деньги. Они заслужили это, они заработали это.

У каждого свой путь – попасть в Премьер-лигу и получать миллионы долларов может далеко не каждый. Вот единицы, кто в топе, кто зарабатывает. И чтобы попасть туда, у них была своя история. Им приходить эти пики переживать постоянно. И если они туда дошли и добились, пусть получают столько, сколько получают. Все заслуженно», – сказал Никоноров.

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