🔥 Медведев впервые выиграл турнир «Большого шлема» – US Open

Вторая ракетка мира обыграл лидера рейтинга в финале US Open 6:4, 6:4, 6:4, и сократил отставание в личных встречах (4:5). Джокович впервые в сезоне проиграл шлемовый матч, где упустил первый сет (1:10).

Медведев обыграл на «Большом шлеме» соперника из топ-10 четвертый раз в карьере, из топ-5 – второй. У него пять шлемовых поражений в матчах с десяткой (все от топ-5).

Для 25-летнего россиянина это первый титул на ТБШ (до этого он проиграл два финала).

Они с Эммой Радукану – первая за 17 лет пара чемпионов ТБШ, в которой оба взяли дебютные титулы. В прошлый раз ими были Анастасия Мыскина и Гастон Гаудио на «Ролан Гаррос»-2004. На US Open такого не происходило с 1990-го (Пит Сампрас и Габриэла Сабатини).

Медведев выиграл четвертый турнир в сезоне и 13-й в карьере.

Он лидер тура по хардовым титулам (12), финалам (17) и победам (147), заработанным с 2018 года.

👑 ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ! Разобрал Джоковича в финале US Open и взял первый «Большой шлем»

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