Зеленский об идее провести Игры на Украине: «Наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпиады»

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением об идее провести Олимпийские игры в стране.

«Новый девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, сильнее – вместе». Мы верим, что вместе достигнем своей мечты. Большая мечта – это Олимпиада в Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр.

Но в такие моменты я всегда вспоминаю слова тяжелоатлетов и моего отца – мастера спорта по тяжелой атлетике. Они говорят: пойти и попробовать что-то поднять – всегда нелегко. Легко – не попробовать и уйти. Так говорили тяжелоатлеты. Поэтому что касается Олимпийских игр – мы точно попробуем», – сказал Зеленский.