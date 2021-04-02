«Реал» хочет купить Мбаппе этим летом, а Холанда – следующим

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«Реал» планирует приобрести и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, и форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.

По информации As, мадридский клуб хочет подписать француза этим летом, а норвежца – следующим, поскольку в контракте Холанда с «Боруссией» прописана сумма отступных в 75 миллионов евро, которая начинает действовать летом 2022 года.

«Реал» надеется, что «Боруссия» попадет в Лигу чемпионов, потому что норвежский нападающий твердо намерен сменить клуб, если команда не будет играть в этом турнире. Если этого не произойдет, то «Реалу» придется выбирать между Мбаппе и Холандом.

Однако в «Мадриде» не теряют надежды на то, что форвард «Боруссии» не станет менять клуб этим летом, надеясь извлечь выгоду из того, что в «Реале» будет Мартин Эдегор, близкий друг Холанда. Также испанский клуб верит, что на решение 20-летнего футболиста повлияет репутация «Реала» в Европе и прекрасные отношения клуба с «Боруссией».

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