«Реал» хочет купить Мбаппе этим летом, а Холанда – следующим

«Реал» планирует приобрести и нападающего , и форварда Эрлинга Холанда.

По информации As, мадридский клуб хочет подписать француза этим летом, а норвежца – следующим, поскольку в контракте Холанда с «Боруссией» прописана сумма отступных в 75 миллионов евро, которая начинает действовать летом 2022 года.

«Реал» надеется, что «Боруссия» попадет в , потому что норвежский нападающий твердо намерен сменить клуб, если команда не будет играть в этом турнире. Если этого не произойдет, то «Реалу» придется выбирать между Мбаппе и Холандом.

Однако в «Мадриде» не теряют надежды на то, что форвард «Боруссии» не станет менять клуб этим летом, надеясь извлечь выгоду из того, что в «Реале» будет Мартин Эдегор, близкий друг Холанда. Также испанский клуб верит, что на решение 20-летнего футболиста повлияет репутация в Европе и прекрасные отношения клуба с «Боруссией».