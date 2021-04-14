Мбаппе – приоритет «Реала» этим летом. Но если «ПСЖ» его не продаст, мадридцы попытаются купить Холанда

«Реал» по-прежнему намерен усилиться предстоящим летом.

Мадридский клуб хотел бы купить и из «ПСЖ», и у Дортмунд, однако приоритетом для «Реала» является трансфер француза, потому что вероятность его подписать выше.

Если вариант с Мбаппе не получится, тогда «Реал» активизируется в переговорах по норвежцу. Срок контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году, и пока он его не продлил.

Если этого не произойдет летом, то парижане либо продадут игрока, либо он покинет команду бесплатно через год. Поэтому летом его могут продать за 150-180 миллионов евро. Но в всерьез раздумывают над тем, чтобы сохранить Мбаппе, даже если он не продлит контракт. Поэтому в таком случае попытается приобрести Холанда.