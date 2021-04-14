Мбаппе – приоритет «Реала» этим летом. Но если «ПСЖ» его не продаст, мадридцы попытаются купить Холанда

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

«Реал» по-прежнему намерен усилиться предстоящим летом.

Мадридский клуб хотел бы купить и Килиана Мбаппе из «ПСЖ», и Эрлинга Холанда у «Боруссии» Дортмунд, однако приоритетом для «Реала» является трансфер француза, потому что вероятность его подписать выше.

Если вариант с Мбаппе не получится, тогда «Реал» активизируется в переговорах по норвежцу. Срок контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает в 2022 году, и пока он его не продлил.

Если этого не произойдет летом, то парижане либо продадут игрока, либо он покинет команду бесплатно через год. Поэтому летом его могут продать за 150-180 миллионов евро. Но в «ПСЖ» всерьез раздумывают над тем, чтобы сохранить Мбаппе, даже если он не продлит контракт. Поэтому в таком случае «Реал» попытается приобрести Холанда.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья