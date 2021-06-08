Журналист RMC Sport: «Мбаппе просил «ПСЖ» дать ему уйти. Он не верит в проект»

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Нападающий Килиан Мбаппе намерен покинуть «ПСЖ», утверждает журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

«Я знаю, что Мбаппе просил дать ему уйти. Но это сложно – сперва нужно найти клуб, который сможет заплатить за него.

Но новости таковы – Килиан действительно не хочет оставаться. Игрок не верит в проект Леонардо.

Если это не случится сейчас, то он уйдет бесплатно через год. А в Дохе (владельцы «ПСЖ» – из Катара – прим. Sports.ru) не хотят слышать об этом.

Если Мбаппе выражает желание уйти, это означает, что ему нужно искать клуб, а «ПСЖ» нужно искать замену. Да, новости таковы, что он не хочет оставаться в «ПСЖ», – сказал Риоло.

Напомним, «Реал» длительное время хочет подписать Килиана Мбаппе.

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