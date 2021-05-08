Мбаппе хочет играть в «Реале» независимо от того, останется ли Зидан

Форвард Килиан Мбаппе настроен перейти из «ПСЖ» в , сообщает As.

Отмечается, что французский игрок не связывает трансфер с фигурой главного тренера мадридцев, поэтому если покинет команду летом, на желание Мбаппе это никак не повлияет. Сейчас все зависит от того, согласится ли продать футболиста.

Если на следующий сезон Мбаппе все же останется в Париже, «Реал» сосредоточит усилия на досрочном подписании форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда, покупка которого сейчас запланирована на лето 2022 года. А уже по окончании сезона-2021/22 мадридцы пригласят Мбаппе как свободного агента.

В текущем сезоне 22-летний Мбаппе провел 30 матчей в Лиге 1 и забил 26 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мбаппе сверкнул в финале Кубка, а после заинтриговал – не ответил на вопрос, останется ли