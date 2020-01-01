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Эрлинг Холанд
Все члены команды

Эрлинг Холанд

Erling Håland
Игры
5
Голы
8
Голевые передачи
1
Сезон 2019/2020
Полная статистика
Родился 21 июля 2000 | 19 лет
Гражданство Норвегия
Клуб  Боруссия Д|Нападающий
Рост 191
Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
2019/2020
 Боруссия Д
 Германия. Бундеслига 5 8 0 1 9 0 0 61
2019/2020
 Ред Булл
 Австрия. Высшая лига 14 16 1 4 20 2 0 70
2018/2019
 Ред Булл
 Австрия. Высшая лига 2 1 0 0 1 0 0 42
2018
 Мольде
 Норвегия. Высшая лига 25 12 3 4 16 1 0 64
2017
 Мольде
 Норвегия. Высшая лига 14 2 0 1 3 2 0 28
2016
 Брюне
 Норвегия. Д2 16 0 0 0 0 0 0 27
Показатели за всю карьеру 76 39 4 10 49 5 0 50
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19 февраля 02:41 |Блог О духе времени

Холанд – скромный волшебник (говорит, что ему нужно прибавлять). Неймар пытался тащить, но «ПСЖ» впервые пробил в створ только на 65-й минуте

Это был вечер «Боруссии».

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19 февраля 01:41 |Трибуна|Блог Обратите внимание

Эрлинг Холанд взорвал футбольную Европу, забив за два клуба в одном сезоне Лиги Чемпионов. Как это стало возможным

Изучаем матчасть

Рейтинг +10
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19 февраля|Sports.ru

01:41 Холанд после дубля «ПСЖ»: «Могу играть намного лучше»|42

01:07 📲 Не пропустите следующие голы Холанда в главном приложении «Боруссии» на iOS и Android от Sports.ru!|0

19 февраля 00:56 |Блог Пять углов

До 16 лет Холанд тренировался с девчонкой и середняками, а теперь положил два «ПСЖ»

Неизвестная история про героя вечера. Холанд снова невероятен, и мы снова будем обсуждать его фантастическую статистику в «Боруссии». Еще мы много знаем про его успехи в «Зальцбурге», что-то слышали про период в «Мольде» но, кажется, не вспомним ни одной истории из его первого клуба «Брюне». А ведь именно там он тренировался до 16 лет и усвоил важнейшие уроки. Холанд родился в 2000 году в Лидсе, где играл его отец Альф-Инге – защитник, отдавший Англии почти всю карьеру. Тогда же он перешел в «Манчестер Сити», спустя три года закончил с футболом и вернулся с семьей в Норвегию – в городок...

Рейтинг +122
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19 февраля|Sports.ru

00:46 Холанд забил 10 голов в 7 матчах ЛЧ. На 4 игры быстрее предыдущего рекорда|98

00:37 Холанд – первый игрок, забивший в сезоне ЛЧ за две команды. У него 11 голов в 7 матчах за «Боруссию»|66

18 февраля|Sports.ru

22:28 Холанд первым сыграет за два разных клуба в одном сезоне ЛЧ|86

18 февраля 03:18 |Трибуна|Блог Головой за два

Родная, ты вернулась!

Стадия 1/8 Лиги Чемпионов стартует уже сегодня!

Рейтинг +13
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17 февраля|Sports.ru

23:35 Колесниченко о топ-60 юниоров: «Толку от него, если Винисиус и Холанд играют на мировом уровне, а я нет?»|15

21:39 Кимпембе о Холанде: «На поле выходит не один футболист, даже если он талантлив»|14

16 февраля 13:06 |Трибуна|Блог Футбол тоже искусство

Другой Эрлинг Холанд. Из малыша в звери

О том, как строить безупречную футбольную карьеру.

Рейтинг +10
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16 февраля|Sports.ru

11:58 Тиаго Силва о Холанде: «Надеюсь, он не забьет нам, а отличится потом, в чемпионате»|15

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Состав команды

Боруссия Дсборная Норвегии по футболу
 