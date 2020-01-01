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Неизвестная история про героя вечера. Холанд снова невероятен, и мы снова будем обсуждать его фантастическую статистику в «Боруссии». Еще мы много знаем про его успехи в «Зальцбурге», что-то слышали про период в «Мольде» но, кажется, не вспомним ни одной истории из его первого клуба «Брюне». А ведь именно там он тренировался до 16 лет и усвоил важнейшие уроки. Холанд родился в 2000 году в Лидсе, где играл его отец Альф-Инге – защитник, отдавший Англии почти всю карьеру. Тогда же он перешел в «Манчестер Сити», спустя три года закончил с футболом и вернулся с семьей в Норвегию – в городок...