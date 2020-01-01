Холанд – скромный волшебник (говорит, что ему нужно прибавлять). Неймар пытался тащить, но «ПСЖ» впервые пробил в створ только на 65-й минуте
Это был вечер «Боруссии».
Эрлинг Холанд взорвал футбольную Европу, забив за два клуба в одном сезоне Лиги Чемпионов. Как это стало возможным
Изучаем матчасть
01:41 Холанд после дубля «ПСЖ»: «Могу играть намного лучше»|42
01:07 📲 Не пропустите следующие голы Холанда в главном приложении «Боруссии» на iOS и Android от Sports.ru!|0
До 16 лет Холанд тренировался с девчонкой и середняками, а теперь положил два «ПСЖ»
Неизвестная история про героя вечера. Холанд снова невероятен, и мы снова будем обсуждать его фантастическую статистику в «Боруссии». Еще мы много знаем про его успехи в «Зальцбурге», что-то слышали про период в «Мольде» но, кажется, не вспомним ни одной истории из его первого клуба «Брюне». А ведь именно там он тренировался до 16 лет и усвоил важнейшие уроки. Холанд родился в 2000 году в Лидсе, где играл его отец Альф-Инге – защитник, отдавший Англии почти всю карьеру. Тогда же он перешел в «Манчестер Сити», спустя три года закончил с футболом и вернулся с семьей в Норвегию – в городок...
00:46 Холанд забил 10 голов в 7 матчах ЛЧ. На 4 игры быстрее предыдущего рекорда|98
00:37 Холанд – первый игрок, забивший в сезоне ЛЧ за две команды. У него 11 голов в 7 матчах за «Боруссию»|66
22:28 Холанд первым сыграет за два разных клуба в одном сезоне ЛЧ|86
Родная, ты вернулась!
Стадия 1/8 Лиги Чемпионов стартует уже сегодня!
23:35 Колесниченко о топ-60 юниоров: «Толку от него, если Винисиус и Холанд играют на мировом уровне, а я нет?»|15
21:39 Кимпембе о Холанде: «На поле выходит не один футболист, даже если он талантлив»|14
Другой Эрлинг Холанд. Из малыша в звери
О том, как строить безупречную футбольную карьеру.
11:58 Тиаго Силва о Холанде: «Надеюсь, он не забьет нам, а отличится потом, в чемпионате»|15