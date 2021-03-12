Тириль Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус Кубка мира в сезоне-2020/21

Норвежская биатлонистка досрочно выиграла Большой хрустальный глобус Кубка мира сезона-2020/21.

Экхофф одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место. Ее ближайшая соперница в общем зачете КМ норвежка финишировала 4-й.

После этой гонки на счету Экхофф 1043 очка, у Ульсбю-Ройселанн – 903.

Экхофф – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в смешанной эстафете, десятикратная чемпионка мира. Она стала первой с 2013 года обладательницей Большого хрустального глобуса из Норвегии – тогда победила .