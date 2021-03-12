Тириль Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус Кубка мира в сезоне-2020/21

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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус Кубка мира сезона-2020/21. 

Экхофф одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове Место. Ее ближайшая соперница в общем зачете КМ норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн финишировала 4-й.

После этой гонки на счету Экхофф 1043 очка, у Ульсбю-Ройселанн – 903. 

Экхофф – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в смешанной эстафете, десятикратная чемпионка мира. Она стала первой с 2013 года обладательницей Большого хрустального глобуса из Норвегии – тогда победила Тура Бергер

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