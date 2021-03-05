«Реал» вырвал победу у «Эльче» (2:1) на 91-й минуте. Бензема сделал дубль

В 27-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Эльче» (2:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Реал» пропустил первым на 61-й минуте, однако дубль Карима Бензема принес мадридцам победу. Решающий гол француз забил на 91-й минуте.
В данный момент «Реал» с 57 очками поднялся на 2-е место в таблице и отстает от «Атлетико» на 5 баллов. «Атлетико» свой матч с «Хетафе» проведет сегодня, «Барселона», в активе которой 56 очков, в понедельник сыграет с «Уэской».
- Дата проведения
- 13 марта, 18.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Менди, Варан, Начо, Рамос (Родриго, 61), Васкес, Вальверде (Кроос, 62), Каземиро, Иско (Модрич, 62), Винисиус Жуниор (Азар, 75), Бензема.
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Эльче –
Бадия, Верду, Кальво, Мохика, Барраган (Мигель Анхель, 36), Фидель (Хосема, 87), Марконе, Гути (Диего Гонсалес, 87), Моренте (Хосан, 75), Каррильо, Бойе (Мфулу, 75).