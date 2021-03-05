«Реал» вырвал победу у «Эльче» (2:1) на 91-й минуте. Бензема сделал дубль

В 27-м туре Ла Лиги обыграл (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Реал» пропустил первым на 61-й минуте, однако дубль Карима Бензема принес мадридцам победу. Решающий гол француз забил на 91-й минуте.

В данный момент «Реал» с 57 очками поднялся на 2-е место в таблице и отстает от «Атлетико» на 5 баллов. «Атлетико» свой матч с «Хетафе» проведет сегодня, «Барселона», в активе которой 56 очков, в понедельник сыграет с «Уэской».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги