«Реал» вырвал победу у «Эльче» (2:1) на 91-й минуте. Бензема сделал дубль

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В 27-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Эльче» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Реал» пропустил первым на 61-й минуте, однако дубль Карима Бензема принес мадридцам победу. Решающий гол француз забил на 91-й минуте.

В данный момент «Реал» с 57 очками поднялся на 2-е место в таблице и отстает от «Атлетико» на 5 баллов. «Атлетико» свой матч с «Хетафе» проведет сегодня, «Барселона», в активе которой 56 очков, в понедельник сыграет с «Уэской».

Реал Мадрид – Эльче 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
13 марта, 18.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 61 Кальво, 1:1 – 73 Бензема, 2:1 – 90 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Менди, Варан, Начо, Рамос (Родриго, 61), Васкес, Вальверде (Кроос, 62), Каземиро, Иско (Модрич, 62), Винисиус Жуниор (Азар, 75), Бензема.
ЭльчеБадия, Верду, Кальво, Мохика, Барраган (Мигель Анхель, 36), Фидель (Хосема, 87), Марконе, Гути (Диего Гонсалес, 87), Моренте (Хосан, 75), Каррильо, Бойе (Мфулу, 75).
Предупреждения:
Бензема (37), Каррильо (69).

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