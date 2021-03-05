Роналду после вылета «Юве» из ЛЧ: «Настоящие чемпионы никогда не сломаются! Важно то, как быстро встаешь на ноги»

Нападающий высказался после вылета команды из на стадии 1/8 финала от «Порту».

«То, насколько быстро и крепко ты встаешь на ноги, гораздо важнее числа падений, которые происходят в жизни. Настоящие чемпионы никогда не сломаются!

Мы уже сосредоточены на «Кальяри», борьбе в Серии А, на финале Кубка Италии и всем том, чего мы еще можем добиться в этом сезоне. 🙏🏽

Я должен сказать, что прошлое – для музеев, это так, но, к счастью, футбол все помнит, как и я сам!

Историю не сотрешь, она пишется каждый день упорством, командным духом, настойчивостью и большим трудом. И те, кто этого не понимает, никогда не добьются славы и успеха 💪🏽», – написал Роналду в инстаграме.