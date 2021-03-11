Лукашенко о «Динамо» – СКА: «Вы же видели судейство: просто сломали игру. Несправедливо и некрасиво»

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал выступление минского «Динамо» в Кубке Гагарина, откуда команда вылетела после первого раунда от (1-4).

«Конечно, молодцы, прогресс хороший. Но хотелось бы лучшего и большего. Молодые…

Ну как за две минуты (до конца игры со СКА – прим. Sports.ru) можно было пропустить шайбу? Не заматерели еще, молодежь.

Я был рад, когда овертайм случился. Сразу сказал: 5-7 минут мы должны выстоять, тогда сможем играть. И играли нормально. Поэтому молодцы, но хотелось бы большего.

Вы же видели судейство: просто сломали игру. Так никто не делает. Мы их понимаем, но это несправедливо и некрасиво даже», – передает слова Лукашенко белорусская Tribuna.com.

В целом, добавил он, руководству удалось сформировать неплохую команду после того, как оттуда «выкинули тех, кто распальцованно ходил», и взяли хоккеистов, «которые хотят играть».

«Поэтому создали команду. Если они сохранят ее, это будет хорошая команда», – отметил Лукашенко.

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