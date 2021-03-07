Кубок мира. Гонка преследования. Фийон-Майе убежит первым, Лагрейд – 5-м, Йоханнес Бо – 9-м, Елисеев – 16-м, Логинов – 17-м, Латыпов – 25-м

13 марта в чешском Нове Место на девятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования. Россию представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Карим Халили.
- Дата проведения
- 13 марта, 16.45
13 марта в чешском Нове Место на девятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования. Россию представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Карим Халили.
|1
|Кентен Фийон-Майе
|2
|Тарьей Бо
|3
|Лукас Хофер
|4
|Эмильен Жаклен
|5
|Стурла Хольм Лагрейд
|6
|Антонин Гигонна
|7
|Себастьян Самуэльссон
|8
|Йоханнес Дале
|9
|Йоханнес Бо
|10
|Яков Фак
|11
|Симон Эдер
|12
|Михал Крчмарж
|13
|Арнд Пайффер
|14
|Мартин Понсилуома
|15
|Бенедикт Долль
|16
|Матвей Елисеев
|17
|Александр Логинов
|18
|Антон Смольский
|19
|Эрик Лессер
|20
|Ветле Шостад Кристиансен
|21
|Симон Дестье
|22
|Фабьен Клод
|23
|Йеспер Нелин
|24
|Михаил Усов
|25
|Эдуард Латыпов
|26
|Беньямин Вегер
|27
|Роман Реес
|28
|Доминик Виндиш
|29
|Якуб Штвртецки
|30
|Евгений Гараничев
|31
|Скотт Гоу
|32
|Шон Доэрти
|33
|Джейк Браун
|34
|Микулаш Карлик
|35
|Дмитрий Пидручный
|36
|Сергей Бочарников
|37
|Миха Довжан
|38
|Карим Халили
|39
|Томас Бормолини
|40
|Теро Сеппяля
|41
|Павел Магазеев
|42
|Феликс Ляйтнер
|43
|Артем Прима
|44
|Антон Синапов
|45
|Жереми Финелю
|46
|Эмильен Клод
|47
|Туомас Харьюла
|48
|Эндре Стремсхайм
|49
|Мартин Егер
|50
|Витеслав Хорниг
|51
|Максим Воробей
|52
|Дидье Бьона
|53
|Якко Олави Ранта
|54
|Кристиан Гоу
|55
|Рок Трсан
|56
|Томмазо Джакомель
|57
|Тсукаса Кобоноки
|58
|Габриэль Стегмайр
|59
|Ондржей Моравец
|60
|Владислав Киреев