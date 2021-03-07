Кубок мира. Гонка преследования. Фийон-Майе убежит первым, Лагрейд – 5-м, Йоханнес Бо – 9-м, Елисеев – 16-м, Логинов – 17-м, Латыпов – 25-м

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13 марта в чешском Нове Место на девятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская гонка преследования. Россию представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Карим Халили

Дата проведения
13 марта, 16.45
Онлайн гонки

Этап 9, Нове Место, Чехия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Кентен Фийон-Майе
2  Тарьей Бо
3  Лукас Хофер
4  Эмильен Жаклен
5  Стурла Хольм Лагрейд
6  Антонин Гигонна
7  Себастьян Самуэльссон
8  Йоханнес Дале
9  Йоханнес Бо
10  Яков Фак
11  Симон Эдер
12  Михал Крчмарж
13  Арнд Пайффер
14  Мартин Понсилуома
15  Бенедикт Долль
16  Матвей Елисеев
17  Александр Логинов
18  Антон Смольский
19  Эрик Лессер
20  Ветле Шостад Кристиансен
21  Симон Дестье
22  Фабьен Клод
23  Йеспер Нелин
24  Михаил Усов
25  Эдуард Латыпов
26  Беньямин Вегер
27  Роман Реес
28  Доминик Виндиш
29  Якуб Штвртецки
30  Евгений Гараничев
31  Скотт Гоу
32  Шон Доэрти
33  Джейк Браун
34  Микулаш Карлик
35  Дмитрий Пидручный
36  Сергей Бочарников
37  Миха Довжан
38  Карим Халили
39  Томас Бормолини
40  Теро Сеппяля
41  Павел Магазеев
42  Феликс Ляйтнер
43  Артем Прима
44  Антон Синапов
45  Жереми Финелю
46  Эмильен Клод
47  Туомас Харьюла
48  Эндре Стремсхайм
49  Мартин Егер
50  Витеслав Хорниг
51  Максим Воробей
52  Дидье Бьона
53  Якко Олави Ранта
54  Кристиан Гоу
55  Рок Трсан
56  Томмазо Джакомель
57  Тсукаса Кобоноки
58  Габриэль Стегмайр
59  Ондржей Моравец
60  Владислав Киреев

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