Формула-1. Тесты. Бахрейн. 2-й день. Боттас показал лучшее время, Гасли – 2-й, Стролл – 3-й, Мазепин – 14-й

В Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов «Формулы-1».

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель большую часть утренней сессии провел в боксах из-за проблемы с коробкой передач, Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» вылетел в гравий, из-за чего тесты прерывались красными флагами. Утром лучшее время показал гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо, быстрейшим по итогам дня стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Формула-1

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

13 марта 2021 года

2-й день

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.30,289 (57 кругов)

2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,124 (86)

3. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,171 (71)

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,297 (52)

5. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,471 (125)

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,597 (73)

7. Николас Латифи («Уильямс») +1,383 (132)

8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,393 (117)

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,926 (52)

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,050 (128)

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,395 (57)

12. Мик Шумахер («Хаас») +2,594 (88)

13. Карлос Сайнс («Феррари») +2,783 (56)

14. Никита Мазепин («Хаас») +2,812 (76)

15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,110 (58)

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +8,560 (10)

Формула-1. Тесты. Бахрейн. 1-й день. Ферстаппен показал лучшее время, Норрис – второй, Окон – третий, Мазепин – 15-й

График работы команд на предсезонных тестах 2021 года

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