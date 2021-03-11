Формула-1. Тесты. Бахрейн. 2-й день. Боттас показал лучшее время, Гасли – 2-й, Стролл – 3-й, Мазепин – 14-й

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В Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов «Формулы-1».

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель большую часть утренней сессии провел в боксах из-за проблемы с коробкой передач, Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» вылетел в гравий, из-за чего тесты прерывались красными флагами. Утром лучшее время показал гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо, быстрейшим по итогам дня стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

 

Формула-1
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
13 марта 2021 года
2-й день
 
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.30,289 (57 кругов)
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,124 (86)
3. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,171 (71)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,297 (52)
5. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,471 (125)
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,597 (73)
7. Николас Латифи («Уильямс») +1,383 (132)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,393 (117)
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,926 (52)
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,050 (128)
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,395 (57)
12. Мик Шумахер («Хаас») +2,594 (88)
13. Карлос Сайнс («Феррари») +2,783 (56)
14. Никита Мазепин («Хаас») +2,812 (76)
15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,110 (58)
16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +8,560 (10)
 

Формула-1. Тесты. Бахрейн. 1-й день. Ферстаппен показал лучшее время, Норрис – второй, Окон – третий, Мазепин – 15-й

График работы команд на предсезонных тестах 2021 года

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