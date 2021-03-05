«Арсенал» – ЦСКА – 2:0. Пантелеев и Ломовицкий забили за 4 минуты. Онлайн-трансляция

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Sports.ru Арсенал Тула Владислав Пантелеев Александр Ломовицкий Футбол

В 22-м туре РПЛ ЦСКА играет на выезде с тульским «Арсеналом».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Арсенал Тула – ЦСКА 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
13 марта, 14.00, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 42, пенальти Пантелеев, 2:0 – 45 Ломовицкий.
Арсенал ТулаШамов, Григалава, Бауэр, Довбня, Рассказов, Ломовицкий, Костадинов, Чаушич, Пантелеев, Хлусевич, Луценко.
ЦСКААкинфеев, Фернандес (Щенников, 26), Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Ахметов, Марадишвили, Влашич, Кучаев (Обляков, 46), Эджуке, Рондон.
Предупреждение:
Зайнутдинов (40).

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