«Арсенал» – ЦСКА – 2:0. Пантелеев и Ломовицкий забили за 4 минуты. Онлайн-трансляция

В 22-м туре РПЛ ЦСКА играет на выезде с тульским «Арсеналом».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 13 марта, 14.00, «Арсенал»
- Голы:
- 1:0 – 42, пенальти Пантелеев, 2:0 – 45 Ломовицкий.
-
Арсенал Тула –
Шамов, Григалава, Бауэр, Довбня, Рассказов, Ломовицкий, Костадинов, Чаушич, Пантелеев, Хлусевич, Луценко.
-
ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес (Щенников, 26), Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Ахметов, Марадишвили, Влашич, Кучаев (Обляков, 46), Эджуке, Рондон.
- Предупреждение:
- Зайнутдинов (40).