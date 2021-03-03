Лыжи. Финал Кубка мира. Большунов, Клэбо, Нисканен, Холунн выступят в классическом масс-старте на 15 км

Сегодня в финале Кубка мира в швейцарском Энгадине пройдет мужской масс-старт на 15 км классическим стилем.

Лыжные гонки

Энгадин, Швейцария

Мужчины

Масс-старт

15 км, классический стиль

Начало – в 13.40 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Eurosport.

Старт-лист

1. (Россия)

2. Иван Якимушкин (Россия)

3. Андрей Мельниченко (Россия)

4. (Россия)

5. Артем Мальцев (Россия)

6. Морис Манифика (Франция)

7. (Швейцария)

8. (Россия)

9. Илья Семиков (Россия)

10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

11. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

12. Франческо де Фабиани (Италия)

13. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

14. Пол Гульберг (Норвегия)

16. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

19. Ииво Нисканен (Финляндия)

25. Вильям Поромаа (Швеция)

29. Йенс Бурман (Швеция)

32. Эрик Валнес (Норвегия)

33. Илья Порошкин (Россия)

34. Харальд Амундсен (Норвегия)