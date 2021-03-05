«Зенит» – «Ахмат» – 4:0. Мостовой забил гол. Онлайн-трансляция

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В 22-м туре РПЛ «Зенит» принимает «Ахмат».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Зенит – Ахмат 4:0 (второй тайм)
Дата проведения
13 марта, 16.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 51 Караваев, 2:0 – 65, пенальти Азмун, 3:0 – 74 Дзюба, 4:0 – 80 Мостовой.
ЗенитЛунев, Дуглас Сантос (Круговой, 78), Ракицкий (Хотулев, 83), Чистяков, Караваев, Вендел, Оздоев (Кравцов, 83), Барриос, Кузяев (Сутормин, 73), Азмун (Мостовой, 78), Дзюба.
АхматШелия, Богосовац, Пуцко, Быстров, Нижич, Тимофеев (Исмаэл, 59), Харин (Мелкадзе, 60), Бериша (Садулаев, 77), Швец, Семенов, Ильин (Янку, 77).
Предупреждения:
Дуглас Сантос (36), Бериша (62), Пуцко (65), Семенов (66), Ракицкий (67).

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