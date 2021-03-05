«Зенит» – «Ахмат» – 4:0. Мостовой забил гол. Онлайн-трансляция

В 22-м туре РПЛ «Зенит» принимает «Ахмат».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 13 марта, 16.30, «Газпром Арена»
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Зенит –
Лунев, Дуглас Сантос (Круговой, 78), Ракицкий (Хотулев, 83), Чистяков, Караваев, Вендел, Оздоев (Кравцов, 83), Барриос, Кузяев (Сутормин, 73), Азмун (Мостовой, 78), Дзюба.
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Ахмат –
Шелия, Богосовац, Пуцко, Быстров, Нижич, Тимофеев (Исмаэл, 59), Харин (Мелкадзе, 60), Бериша (Садулаев, 77), Швец, Семенов, Ильин (Янку, 77).
- Предупреждения:
- Дуглас Сантос (36), Бериша (62), Пуцко (65), Семенов (66), Ракицкий (67).