Фетисов о гимне на ОИ: «Гимн в стране один. При чем тут «Катюша» и «Боже, царя храни»? Запретили, значит, надо выступать так, как можно»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о решении Спортивного арбитражного суда ( ) отклонить запрос Олимпийского комитета России ( ) на использование песни «Катюша» в качестве государственного гимна на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«Гимн ничем нельзя заменить, это мое мнение. В стране есть гимн, символ страны, есть флаг, как можно это все заменить? Это немного другая тема уже.

Какие еще варианты? О чем тут мы теперь можем рассуждать, приняли решение. От того, что мы тут обсуждаем, что-то поменяется?

Изначально было понятно, что это не пройдет. Поэтому в этой ситуации надо слушаться того, что говорят, или не ехать. Я считаю, что наши спортсмены должны ехать на соревнования. Все, что происходит, это не вина спортсменов. Поэтому, как мы можем наказывать людей, которые всю жизнь мечтали попасть на Олимпийские игры?

Гимн в стране один, не может быть второго, третьего или запасного. Значит, надо было принять сейчас нам новый гимн, чтобы нам его разрешили.

Атрибутика международных спортивных соревнований, она совершенно понятна – флаг, гимн страны. Чем его можно заменить? Вдумайтесь, пожалуйста. При чем тут «Катюша», «Боже, царя храни»?

У нас определен гимн и флаг, он уже есть, все. Запретили, значит, нам надо выступать так, как можно. Здесь, к сожалению, другой позиции нет», – сказал Фетисов.

CAS отклонил запрос ОКР на использование песни «Катюша» на Олимпиадах (Inside the games)