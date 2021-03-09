Овечкин забросил 716-ю шайбу в карьере, став 1-й звездой матча с «Филадельфией». До Эспозито – 1 гол

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4). 

Она стала для него 10-й в текущем сезоне и 716-й в карьере.

Занимающий 7-е место в списке лучших снайперов в истории лиги россиянин приблизился к идущему 6-м Филу Эспозито, разрыв между ними сократился до 1 гола. 

В этом матче Овечкин (20:20, 2:13 – в большинстве, полезность «-1») нанес 4 броска в створ ворот и сделал 1 блок-шот, также допустил 1 потерю шайбы. Его признали первой звездой встречи. 

В текущем сезоне в его активе 20 (10+10) очков в 23 матчах, в карьере – 1298 (716+582) очков в 1174 матчах. 

 

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