Тренер сборной Норвегии по лыжам: «Для нас вдохновение – смотреть на Большунова. Эта картина будет висеть у нас до Олимпиады, он будет нарисован на стене в туалете»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Эйрик Мюр Носсум Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал победу Александра Большунова в классическом масс-старте на 15 км в финале Кубка мира в Энгадине.

– Я опасался, что эта трасса станет трассой Большунова. Он чрезвычайно хорош в даблполинге. Он преподнес нам этот урок, поедем домой тренироваться.

– Нужны ли тренировки в условиях высоты, какие у Большунова были на протяжении сезона?

– Мы достаточно хорошо выступаем сейчас, не тренировавшись на высоте. В первую очередь он бьет нас в даблполинге, и он делал это на равнине тоже. Но, конечно, мы поедем на высоту.

– Что скажешь о выступлении всей команды?

– Я очень доволен. У нас неплохие позиции относительно завтрашней гонки. Будет норвежский поезд, дружно подтягивающийся к тому, кто убежит на 18-19 секунд раньше.

– О чем ты подумал, когда Большунов при встречном ветре ушел вперед, а Йоханнес Клэбо отстал?

– Лишь о том, что этот лыжник невероятно впечатляет. У него есть совершенно экстремальные качества, и для нас вдохновение – смотреть на него. Эта картина будет висеть у нас до Олимпийских игр, он будет нарисован на стене в туалете. И будем тренироваться, чтобы стать лучше.

– Какие качества есть у него, но отсутствуют у нас?

– Он чрезвычайно хорош в том, чтобы держать максимальную скорость длительное время. Он изматывает нас и своих соперников даблполингом. Он силен как медведь на здешних пологих подъемах, – сказал Носсум в эфире NRK.

«Большунов очень силен. Тактика тут не поможет. Мы должны попытаться держаться за ним, когда он в таком режиме. Он не непобедим, мы видели это на ЧМ. Но мы должны быть собраны на 100%, чтобы получить шанс.

Завтра возможности будут. Большая группа хороших конькистов стартует одновременно, они помогут друг другу. Трасса простая – намного проще, чем те, что мы привыкли видеть на марафоне, но тут 1800 м высоты. Нам нужны хорошие лыжи, нужно, чтобы у всех был хороший день, и надеюсь, мы сможем догнать Большунова», – приводит слова Носсума TV2.

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