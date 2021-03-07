Тренер сборной Норвегии по лыжам: «Для нас вдохновение – смотреть на Большунова. Эта картина будет висеть у нас до Олимпиады, он будет нарисован на стене в туалете»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал победу в классическом масс-старте на 15 км в финале Кубка мира в Энгадине.

– Я опасался, что эта трасса станет трассой Большунова. Он чрезвычайно хорош в даблполинге. Он преподнес нам этот урок, поедем домой тренироваться.

– Нужны ли тренировки в условиях высоты, какие у Большунова были на протяжении сезона?

– Мы достаточно хорошо выступаем сейчас, не тренировавшись на высоте. В первую очередь он бьет нас в даблполинге, и он делал это на равнине тоже. Но, конечно, мы поедем на высоту.

– Что скажешь о выступлении всей команды?

– Я очень доволен. У нас неплохие позиции относительно завтрашней гонки. Будет норвежский поезд, дружно подтягивающийся к тому, кто убежит на 18-19 секунд раньше.

– О чем ты подумал, когда Большунов при встречном ветре ушел вперед, а отстал?

– Лишь о том, что этот лыжник невероятно впечатляет. У него есть совершенно экстремальные качества, и для нас вдохновение – смотреть на него. Эта картина будет висеть у нас до Олимпийских игр, он будет нарисован на стене в туалете. И будем тренироваться, чтобы стать лучше.

– Какие качества есть у него, но отсутствуют у нас?

– Он чрезвычайно хорош в том, чтобы держать максимальную скорость длительное время. Он изматывает нас и своих соперников даблполингом. Он силен как медведь на здешних пологих подъемах, – сказал Носсум в эфире NRK.

«Большунов очень силен. Тактика тут не поможет. Мы должны попытаться держаться за ним, когда он в таком режиме. Он не непобедим, мы видели это на ЧМ. Но мы должны быть собраны на 100%, чтобы получить шанс.

Завтра возможности будут. Большая группа хороших конькистов стартует одновременно, они помогут друг другу. Трасса простая – намного проще, чем те, что мы привыкли видеть на марафоне, но тут 1800 м высоты. Нам нужны хорошие лыжи, нужно, чтобы у всех был хороший день, и надеюсь, мы сможем догнать Большунова», – приводит слова Носсума TV2.