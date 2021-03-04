Заа – первый игрок, который не встал на колено перед матчем АПЛ

Полузащитник стал первым игроком АПЛ, который не встал на колено перед началом матча чемпионата.

Перед матчем с Заа стоял, держа руки за спиной, пока остальные футболисты преклонили колени.

Ранее хавбек «Пэлас» выступал против этого жеста и, в частности, говорил: «Почему я должен вставать на колено, чтобы доказать, что мы важны? Почему я вообще должен носить футболку с надписью Black Lives Matter, чтобы доказывать, что наши жизни важны? Это все просто унизительно!».

Клуб чемпионшипа отказался вставать на колено перед матчами. В АПЛ тоже не все рады – Заа называет жест унижением