МХЛ. Капитан «Динамо» СПб Файзутдинов находится в реанимации после попадания шайбы в голову. Врачи борются за его жизнь

Защитник МХК «Динамо» Санкт-Петербург Тимур Файзутдинов оказался в реанимации из-за попадания шайбы в голову.

Это произошло 12 марта во время матча плей-офф Париматч Молодежной хоккейной лиги против ярославского «Локо» (1:5, 0-2).

«Тимур Файзутдинов начал этот сезон в качестве капитана молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург». В свои 19 лет Тим провел за нашу команду почти 200 матчей, и он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат.

В матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу. Сейчас он в реанимации, и за его жизнь сражаются ярославские врачи.

И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодежной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве. Мы с тобой, Фаза!» – говорится на странице «Динамо» ВКонтакте.