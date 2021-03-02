🥇 Ступак победила в классическом масс-старте на 10 км в Финале Кубка мира по лыжам, Сорина – 9-я, Непряева – 25-я

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Германии жен сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Тереза Йохауг сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Хайди Венг Джесси Диггинс Наталья Непряева Тереза Штадлобер Юлия Ступак (Белорукова) Рагнхиль Хага Татьяна Сорина (Алешина) Эбба Андерссон Мария Истомина Тириль Венг Анне Кьерсти Калво Катарина Хенниг Христина Мацокина Хелене Марие Фоссесхолм Линн Сван Вероника Степанова Евгения Крупицкая Лыжи

Сегодня в финале Кубка мира в швейцарском Энгадине прошел женский масс-старт на 10 км классическим стилем. Россиянка Юлия Ступак одержала победу.

Лыжные гонки

Кубок мира

Энгадин, Швейцария

Женщины

Масс-старт

10 км, классический стиль

1. Юлия Ступак (Россия) – 25.13,3

2. Хайди Венг (Норвегия) – 7,1

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 8,5

4. Лаура Гиммлер (Германия) – 16,4

5. Джесси Диггинс (США) – 20,7

6. Катарина Хенниг (Германия) – 28,2

7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 29,7

8. Эмма Рибом (Швеция) – 31,9

9. Татьяна Сорина (Россия) – 36,4...

13. Тириль Венг (Норвегия) – 50,7...

25. Наталья Непряева (Россия) – 1.21,9...

30.  Линн Сван (Швеция) – 1.33,7...

32. Христина Мацокина (Россия) – 1.43,7...

35. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.49,1...

39. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 1.56,9

40. Вероника Степанова (Россия) – 1.57,0...

52. Мария Истомина (Россия) – 2.40,5...

54. Евгения Крупицкая (Россия) – 2.45,1

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья