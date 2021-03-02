🥇 Ступак победила в классическом масс-старте на 10 км в Финале Кубка мира по лыжам, Сорина – 9-я, Непряева – 25-я

Сегодня в финале Кубка мира в швейцарском Энгадине прошел женский масс-старт на 10 км классическим стилем. Россиянка Юлия Ступак одержала победу.

Лыжные гонки

Энгадин, Швейцария

Женщины

Масс-старт

10 км, классический стиль

1. Юлия Ступак (Россия) – 25.13,3

2. Хайди Венг (Норвегия) – 7,1

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 8,5

4. Лаура Гиммлер (Германия) – 16,4

5. Джесси Диггинс (США) – 20,7

6. Катарина Хенниг (Германия) – 28,2

7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 29,7

8. Эмма Рибом (Швеция) – 31,9

9. Татьяна Сорина (Россия) – 36,4...

13. Тириль Венг (Норвегия) – 50,7...

25. Наталья Непряева (Россия) – 1.21,9...

30. Линн Сван (Швеция) – 1.33,7...

32. Христина Мацокина (Россия) – 1.43,7...

35. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.49,1...

39. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 1.56,9

40. Вероника Степанова (Россия) – 1.57,0...

52. Мария Истомина (Россия) – 2.40,5...

54. Евгения Крупицкая (Россия) – 2.45,1