Поражение «Спартака», беды «Краснодара», ничья «МЮ» и «Челси», победы «Интера» и «Милана», бронза лыжников, триумф Валиевой, Туктамышева поедет на ЧМ и другие новости

1. «Спартак» неудачно возобновил сезон РПЛ, проиграв дома «Рубину» (0:2). В первом тайме красно-белые остались в меньшинстве после удаления Зобнина, и это, похоже, ударило по команде. У «Спартака» четыре поражения подряд и всего один гол в четырех последних матчах, отставание от «Зенита» уже 7 очков. Тедеско призывают подать в отставку, судя по всему, история немца в московском клубе действительно заканчивается. Вернувшийся Промес тоже не впечатлил, зато Деспотович все ближе к лидерам гонки бомбардиров.

Не лучше дела у «Краснодара», несмотря на чудесное спасение в игре с «Уралом» на 85-й минуте. У «быков» беда с крайними защитниками – Смольникова удалили, Чернов сломался, а дебютанта Ойонго заменили через 12 минут после выхода на поле. Краснодарцы не побеждают в четырех матчах кряду, следующая игра – как раз со «Спартаком».

«Динамо» увезло три очка из Грозного благодаря яркому дебюту 17-летнего Захаряна (гол и заработанный пенальти). У «Ахмата» серия из 6 матчей без побед, хотя Талалаев считает, что его команда доминировала.

2. Главный матч тура АПЛ разочаровал – «МЮ» и «Челси» выдали скучные нули. «Ман Сити» теперь лидирует с 12-очковым отрывом, а «Юнайтед» выиграл всего раз в четырех последних матчах чемпионата, а против соперников из «большой шестерки» – вообще ни разу за сезон. Не обошлось без традиционных вопросов к судьям – Сульшер и Шоу уверены, что у «МЮ» отобрали пенальти за руку Хадсона-Одои.

Осечки конкурентов использовал «Ливерпуль», выигравший, несмотря на очередные потери, впервые за пять матчей. В игре с «Шеффилдом» (2:0) «красные» забили 7000-й гол в высшем дивизионе, это второй результат (лидер вас удивит). Списанный уже всеми Адриан внезапно сыграл на ноль, отставание от топ-4 команда Клоппа сократила до минимума. Жизнь налаживается!

Все результаты дня в Премьер-лиге можно изучить здесь.

3. Камила Валиева победила в Финале Кубка России, несмотря на два падения в произвольной программе. Лиза Туктамышева заняла 4-е место и теперь поедет на чемпионат мира. Ученица Тутберидзе Майя Хромых впервые прыгнула два разных четверных прыжка.

Евгений Семененко одержал победу в Финале Кубка в мужском катании, Мишина и Галлямов выиграли в соревнованиях спортивных пар.

4. На ЧМ по лыжам наши спортсмены могли брать два золота, но обидно все упустили. Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте, золото у норвежцев. Девушки и вовсе остались без медалей, финишировав четвертыми.

5. Головин принес победу «Монако», сделав две голевые передачи после выхода на замену. Саша уже обошел Неймара по результативным действиям в Лиге 1, а его средний показатель по очкам – лучший во Франции в этом году.

6. Кокорину в Италии такие успехи пока только снятся: его «Фиорентина» проиграла «Удинезе» (0:1), а сам форвард за 26 минут запомнился разве что желтой карточкой. Миранчук тоже вышел на замену в концовке, но «Аталанта» хотя бы победила.

«Интер» разгромил «Дженоа» (3:0) и еще на два очка оторвался от «Ювентуса» в турнирной таблице. «Милан» в непростом матче одолел «Рому», в очередной раз получив право на пенальти, и не отпустил соседей слишком уж сильно. Все результаты Серии А смотрите здесь.

7. В НХЛ «Вашингтон» взял верх над «Нью-Джерси», Овечкин забил седьмой гол в сезоне, а Мальцев – второй. «Рейнджерс» уступили «Бостону», Георгиев получил рассечение, но доиграл матч. Сорокин сделал 2-й шатаут подряд, Евгений Свечников забросил 2-ю шайбу в сезоне. Все результаты – здесь.

8. НБА. «Милуоки» одолел «Клипперс», «Лейкерс» разгромили «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

9. Гогниева могут дисквалифицировать на два года за удар судьи после матча «Алании» с «Томью». Дикий скандал в ФНЛ.

10. Поддержали тренера «Алании» земляки, подравшиеся с дагестанцами на турнире по дзюдо в Каспийске.

11. «Ростов» не подавал протест на результат матча с «Зенитом», матч не будет переигран, хотя второй гол питерцев, конечно же, засчитывать было нельзя.

12. Решение назначить пенальти за игру рукой Мозеса в кубковом матче «Динамо» – «Спартак» признали верным. Но нигериец уверяет, что мяч попал ему в плечо.

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