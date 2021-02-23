Смольников получил 2 желтые за 11 минут в игре с «Уралом», Чернов травмировался. Дальше – «Спартак»

Защитник удален в матче 20-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0, перерыв).

На 25-й минуте главный арбитр Сергей Карасев показал игроку желтую карточку за фол на хавбеке . На 35-й минуте Смольников ударил сзади по ногам полузащитника Отмана Эль-Кабира и получил второе предупреждение, а с ним и красную карточку.

Ранее поле покинул другой защитник «Краснодара» – Евгений Чернов. У него травма.

Таким образом, в настоящий момент единственный номинальный крайний защитник «быков», готовый играть, – Амбруаз Ойонго, вышедший вместо Чернова. , и Дмитрий Стоцкий продолжают восстановление после травм.

В следующем туре «Краснодар» встретится со «Спартаком».

«Краснодар» – «Урал» – 1:0. Шапи открыл счет. Онлайн-трансляция