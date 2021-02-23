ЭСК о пенальти «Спартаку» в матче с «Динамо»: «Мяч попал в руку Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо»

Вчера, 27 февраля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

На нем было рассмотрено решение арбитра назначить пенальти в ворота за попадание мяча в руку хавбеку красно-белых Виктору Мозесу в игре Бетсити Кубка России против (0:2). Оно было признано верным.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста «Спартака» отчетливо прослеживается движение рукой в направлении полета мяча, приведшее к контакту с ним.

Данное движение делает тело игрока неестественно больше, поскольку в момент касания рука вытянута вбок.

Мяч попадает в руку игрока «Спартака» Виктора Мозеса ниже уровня подмышки, а не в плечо. Комиссия дополнительно отмечает, что если бы футболист не отклонил свою руку в сторону и мяч попал в то же самое место, точка контакта руки и мяча заведомо находилась бы в запрещенной зоне, схематично указанной ИФАБ на иллюстрации к тексту Правил игры.

Правила игры, глава 11, говорят, что «в целях определения нарушения при игре рукой верхняя граница руки соответствует уровню подмышки».

ЭСК ожидает вмешательства судьи ВАР в подобном эпизоде, так как судья не видел касания мяча рукой и это является «пропуском серьезного инцидента» согласно протоколу ВАР», – говорится в сообщении на сайте РФС.

Кроме того, специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей провел анализ работы видеоассистентов в этом матче.

Эллерей считает, что судья находился не в оптимальной позиции для принятия верного решения, так как в тот момент в площади ворот было слишком много игроков.

Судья мог бы занять более удобную позицию ближе к игрокам и/или найти лучший угол для беспрепятственного обзора.

Мозес намеренно отставляет руку в сторону траектории полета мяча, а часть мяча явно касается верхней части его руки, ниже линии подмышки,

ВАР / АВАР правильно оценили момент и правильно вмешались в решение судьи, так как это был «серьезный пропущенный инцидент», то есть судья не увидел нарушения правил. Решение судьи после пересмотра эпизода на мониторе назначить пенальти было правильным.

Таким образом, ВАР правильно вмешался в решение судьи. А рефери принял правильное итоговое решение назначить пенальти.