Шоу о руке Хадсона-Одои: «Магуайр сказал, что судьям передали – это пенальти. ВАР сбил нас с толку»

Защитник Люк Шоу высказался об эпизоде с игрой рукой в первом тайме матча с (0:0).

Главный арбитр Стюарт Эттуэлл после консультации с ВАР принял решение не назначать пенальти в ворота лондонцев после того, как мяч угодил в руку хавбеку Каллуму Хадсону-Одои.

«Я не знаю. В тот момент я увидел игру рукой. Не знаю, был ли это Гринвуд или Хадсон-Одои. Я просто продолжил играть, даже не знал, что была проверка ВАР. Не знаю, зачем игру остановили. Если они не думают, что это пенальти, то я не знаю, зачем было останавливать игру.

Я даже слышал, как судья сказал Магуайру: «Если я скажу, что это пенальти, то позже это вызовет много разговоров». Так что я не знаю, что там произошло.

Магуайр сказал, что судьям передали – это пенальти. ВАР сказал им, что был пенальти, так что... Я не уверен, не понимаю. Мяч был у нас, мы атаковали, так что этот ВАР сбил нас с толку.

Если это не пенальти, то судьи могли бы просто дать продолжить игру. Я не собираюсь ныть по этому поводу, мне кажется, что ни одна из команд не сделала достаточно для победы», – сказал Шоу.

Фото: REUTERS/Ian Walton

Сульшер о руке Хадсона-Одои: «Это пенальти. Я слепой, если это естественное положение руки»