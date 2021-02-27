⚡ Семенеко выиграл Финал Кубка России по фигурному катанию, Гуменник – 2-й, Алиев – 3-й

Евгений Семененко одержал победу в Финале Кубка России по фигурному катанию, Петр Гуменник занял второе место, Дмитрий Алиев – 3-е.
Кубок России по фигурному катанию
Финал
Москва
Мужчины
Итоговое положение
1. Евгений Семененко — 265,13
2. Петр Гуменник — 256,06
3. Дмитрий Алиев — 254,79
4. Андрей Мозалев — 252,59
5. Марк Кондратюк — 250,77
6. Артем Ковалев — 248,73
7. Роман Савосин — 234,89
8. Макар Игнатов — 233,65
9. Артем Лежеев — 227,26
10. Алексей Ерохов — 220,73
Произвольная программа
1. Дмитрий Алиев – 172,00
2. Евгений Семененко – 170,18
3. Петр Гуменник – 167,97
4. Марк Кондратюк – 167,21
5. Артем Ковалев – 163,12
6. Андрей Мозалев – 158,76
7. Макар Игнатов – 148,99
8. Роман Савосин – 147,53
9. Артем Лежеев – 144,62
10. Алексей Ерохов – 135,44
Расписание трансляций Финала Кубка России по фигурному катанию