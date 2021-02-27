⚡ Семенеко выиграл Финал Кубка России по фигурному катанию, Гуменник – 2-й, Алиев – 3-й

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Евгений Семененко одержал победу в Финале Кубка России по фигурному катанию, Петр Гуменник занял второе место, Дмитрий Алиев – 3-е. 

Кубок России по фигурному катанию

Финал

Москва

Мужчины

Итоговое положение

1. Евгений Семененко — 265,13

2. Петр Гуменник — 256,06

3. Дмитрий Алиев — 254,79

4. Андрей Мозалев — 252,59

5. Марк Кондратюк — 250,77

6. Артем Ковалев — 248,73

7. Роман Савосин — 234,89

8. Макар Игнатов — 233,65

9. Артем Лежеев — 227,26

10. Алексей Ерохов — 220,73

Произвольная программа

1. Дмитрий Алиев – 172,00

2. Евгений Семененко – 170,18

3. Петр Гуменник – 167,97

4. Марк Кондратюк – 167,21

5. Артем Ковалев – 163,12

6. Андрей Мозалев – 158,76

7. Макар Игнатов – 148,99

8. Роман Савосин – 147,53

9. Артем Лежеев – 144,62

10. Алексей Ерохов – 135,44

Расписание трансляций Финала Кубка России по фигурному катанию

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