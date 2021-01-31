Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Ступак и Непряева, Далквист и Сундлинг, Венг и Фалла вышли в финал командного спринта

Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 проходит женский командный спринт. За Россию выступают Юлия Ступак и .

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021

Оберстдорф, Германия

Женщины

Командный спринт

Начало финала – 15.00 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена (полуфиналы и финал), Eurosport 2 (финал)

Финал

Старт-лист

1. Майя Далквист – Юнна Сундлинг (Швеция)

2. Эва Уревц – Анамария Лампич (Словения)

3. Юлия Ступак – Наталья Непряева (Россия)

4. Рози Бреннан – Сэди Бьорнсен (США)

5. Тириль Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

6. Лаурин ван дер Граф – Надин Фандрих (Швейцария)

7. Виктория Карл – Софи Крель (Германия)

8. Криста Пярмякоски – Ясми Йоенсуу (Финляндия)

9. Катержина Разымова – Катержина Янатова (Чехия)

10. Флора Дольчи – Лена Кентин (Франция)

Полуфинал А

1. Майя Далквист – Юнна Сундлинг (Швеция) – 15.47,9

2. – Наталья Непряева (Россия) – 1,8

3. Тириль Венг – (Норвегия) – 2,7

4. Криста Пярмякоски – Ясми Йоенсуу (Финляндия) – 8,3

5. Люция Скардони – Грета Лоурент (Италия) – 13,0

6. Дария Битти – Майя Макисаак-Джонс (Канада) – 31,8...

8. Изабела Марциш – Моника Скиндер (Польша) – 36,3

Полуфинал B

1. Эва Уревц – Анамария Лампич (Словения) – 15.51,9

2. Рози Бреннан – Сэди Бьорнсен (США) – 0,1

3. Лаурин ван дер Граф – Надин Фандрих (Швейцария) – 0,4

4. Виктория Карл – Софи Крель (Германия) – 1,3

5. Катержина Разымова – Катержина Янатова (Чехия) – 3,6

6. Флора Дольчи – Лена Кентин (Франция) – 7,5

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе