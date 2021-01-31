Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Ступак и Непряева, Далквист и Сундлинг, Венг и Фалла вышли в финал командного спринта

Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 проходит женский командный спринт. За Россию выступают Юлия Ступак и Наталья Непряева.
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021
Оберстдорф, Германия
Женщины
Командный спринт
Начало финала – 15.00 по московскому времени
Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена (полуфиналы и финал), Eurosport 2 (финал)
Финал
Старт-лист
1. Майя Далквист – Юнна Сундлинг (Швеция)
2. Эва Уревц – Анамария Лампич (Словения)
3. Юлия Ступак – Наталья Непряева (Россия)
4. Рози Бреннан – Сэди Бьорнсен (США)
5. Тириль Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
6. Лаурин ван дер Граф – Надин Фандрих (Швейцария)
7. Виктория Карл – Софи Крель (Германия)
8. Криста Пярмякоски – Ясми Йоенсуу (Финляндия)
9. Катержина Разымова – Катержина Янатова (Чехия)
10. Флора Дольчи – Лена Кентин (Франция)
Полуфинал А
1. Майя Далквист – Юнна Сундлинг (Швеция) – 15.47,9
2. Юлия Ступак – Наталья Непряева (Россия) – 1,8
3. Тириль Венг – Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2,7
4. Криста Пярмякоски – Ясми Йоенсуу (Финляндия) – 8,3
5. Люция Скардони – Грета Лоурент (Италия) – 13,0
6. Дария Битти – Майя Макисаак-Джонс (Канада) – 31,8...
8. Изабела Марциш – Моника Скиндер (Польша) – 36,3
Полуфинал B
1. Эва Уревц – Анамария Лампич (Словения) – 15.51,9
2. Рози Бреннан – Сэди Бьорнсен (США) – 0,1
3. Лаурин ван дер Граф – Надин Фандрих (Швейцария) – 0,4
4. Виктория Карл – Софи Крель (Германия) – 1,3
5. Катержина Разымова – Катержина Янатова (Чехия) – 3,6
6. Флора Дольчи – Лена Кентин (Франция) – 7,5
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе