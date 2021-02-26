«Вы не представляете, как больно осознавать, что вчера ты был лучшим во вселенной, а сегодня — полное говно». Сотникова выступила за повышение возраста

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова выступила за увеличение возрастного ценза в женском фигурном катании.

«Если бы решение зависело исключительно от меня, проголосовала бы за увеличение ценза. Объясню почему.

Прежде всего, это позволит фигуристкам продлить карьеру. Не будет такого, что в 15-16 лет девочка мелькнула, выиграла Олимпиаду — и сразу закончила.

Надо понимать, что ранний уход из спорта — всегда стресс и страшный удар по психологии. Ты говоришь себе: «Я не справилась, я не смогла, я не такой гений фигурного катания, как казалось еще недавно...»

Я ведь сама через это прошла. Когда из-за проблем со здоровьем осознала, что в профессиональный спорт не вернусь, с ужасом подумала: «Все, жизнь закончилась!» Особенно грустно было оттого, что больше никогда не испытаю эмоций, которые дарит участие в официальных соревнованиях. Да, есть ледовые шоу, но с точки зрения драйва они несопоставимы с чемпионатом мира, Европы, Финалом Гран-при и уж тем более Олимпиадой.

В то же время перед глазами пример Лизы Туктамышевой, которая упорно идет к своей мечте, даже в 24 оставаясь одной из сильнейших фигуристок планеты. Сколько трудностей было в карьере! Но Лиза не сдавалась, благодаря характеру и правильному восприятию все преодолела. Я очень надеюсь, что с третьей попытки она наконец попадет на Олимпийские игры. Лиза заслужила это как никто.

Впрочем, здесь нужно учитывать один момент. И Лиза, и Каролина Костнер, тоже выступавшая много-много лет, Олимпиаду не выигрывали. А значит, не испытывали колоссального давления, на которое обречен олимпийский чемпион.

Тот, кто привык быть первым, никогда не смирится со вторыми-третьими ролями. Вы даже не представляете, насколько больно осознавать, что вчера ты был лучшим во вселенной, а сегодня — полное говно.

Вот почему в женском одиночном катании, где со стороны юниоров бешеная конкуренция, олимпийские чемпионки так быстро завершают карьеру», – написала Сотникова.