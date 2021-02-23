«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 0:0

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Sports.ru Футбол

В 26-м туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«МЮ», потеряв очки, теперь отстает от лидирующего в АПЛ «Манчестер Сити» на 12 очков.

«Челси» по-прежнему идет пятым в турнирной таблице, отставая от «Вест Хэма» (4-е место) на один балл.

Челси – Манчестер Юнайтед 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
28 февраля, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЧелсиМенди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Чилуэлл, Зиеш (Вернер, 78), Ковачич, Маунт, Канте, Хадсон-Одои (Джеймс, 46), Жиру (Пулишич, 65).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Линделеф, Шоу, Уан-Биссака, Магуайр, Бруну Фернандеш, Джеймс, Фред, Мактомини, Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 79).
Предупреждения:
Фред (50), Чилуэлл (62), Магуайр (79).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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