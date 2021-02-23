«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 0:0

В 26-м туре английской Премьер-лиги сыграл вничью с (0:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«МЮ», потеряв очки, теперь отстает от лидирующего в АПЛ «Манчестер Сити» на 12 очков.

«Челси» по-прежнему идет пятым в турнирной таблице, отставая от «Вест Хэма» (4-е место) на один балл.

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