Евгений Плющенко: «В России я испытываю давление со стороны прессы, судей, федерации, болельщиков»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о тренерской работе.

«В России я испытываю давление со стороны прессы, судей, федерации, болельщиков.

Все ждут чуда: новых программ, больше четверных прыжков, новых костюмов. И мне нравится это, ведь я сам любил делать что-то необычное, когда был спортсменом.

У меня очень сильная команда, сильные спортсмены. Конечно, они хотят стоять на подиуме. Моя цель – Олимпийские игры для двух великолепных девушек, Саши Трусовой и Алены Косторной. Конечно, я хочу, привести их к медалям. Мы работаем над этим.

Иногда мне приходится их останавливать, потому что они бы хотели прыгать по 200 прыжков за тренировку.

Саша хочет прыгать пять четверных. Конечно, мы попытаемся это сделать. Это ее цель, ее идея. Она очень сильная спортсменка. Думаю, самая сильная в мире.

Алена сильна в хореографии, у нее есть харизма, хорошие вращения, скольжение. Если она добавит тройной аксель в программы, конечно, она будет на подиуме», – сказал Плющенко в интервью Олимпийскому каналу.