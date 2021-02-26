Большунов о санкциях WADA: «Мы чистые спортсмены, и я не знаю, что там было, но почему мы должны за это отвечать?»

Чемпион мира в скиатлоне о запрете для российских спортсменов выступать под флагом РФ из-за санкций Всемирного антидопингового агентства ( ).

– Есть чувство досады, что играет гимн Международной федерации лыжных гонок, а не России?

– Досада есть, конечно, хотелось бы слушать свой гимн.

Ситуация для меня непонятная – мы чистые спортсмены, и я не знаю, что там было, а чего не было, но почему мы должны за это отвечать? Этого я не понимаю, – сказал Большунов.

Большунов разметал всю Норвегию на пути к золоту – это его первый титул чемпиона мира