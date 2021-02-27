Ученица Тутберидзе Майя Хромых впервые в карьере прыгнула два разных четверных прыжка в произвольной программе

Теги сборная России Кубок России женское катание Этери Тутберидзе Майя Хромых Фигурное катание

Российская фигуристка Майя Хромых чисто прыгнула два разных четверных прыжка в произвольной программе в Финале Кубка России в Москве.

Спортсменка исполнила четвертой тулуп, четверной сальхов, тройной риттбергер-двойной тулуп, двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

Раньше Хромых, которая тренируется у Этери Тутберидзе, не исполняла четверные прыжки на соревнованиях.

За прокат Хромых получила 162,19 балла и лидирует за четыре фигуристки до конца соревнований.

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