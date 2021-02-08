Осетины и дагестанцы устроили массовую драку на турнире по дзюдо в Каспийске

В субботу во Дворце спорта им. Али Алиева в Каспийске произошла массовая драка между спортсменами и зрителями во время первенства СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Об этом сообщил председатель дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов.

«Инцидент случился после встречи осетинского и дагестанского спортсменов. Они боролись более десяти минут, были напряженные моменты, судить тяжело было этот поединок.

Когда дагестанский спортсмен выиграл, на трибуне болельщик выкрикнул: «Ура!», отреагировал очень эмоционально. Рядом с ним сидел осетинский болельщик, он ему что-то ответил, у них произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Конечно, очень неприятная ситуация. На соревновании говорили о том, что можно было бы чемпионат России по дзюдо в Дагестане провести, теперь вряд ли так решат. А красивых поединков сегодня прошло много, было чем похвастаться», – рассказал Магомедов.

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