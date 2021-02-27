Финал Кубка России. Валиева, Косторная, Туктамышева и Усачева выйдут на лед с произвольными программами

28 февраля в Финале Кубка России в Москве женщины выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидирует Камила Валиева.

Финал

Москва

Женщины

Произвольная программа

Начало – 17.50 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка



1. Камила Султанмагомедова

2. Мария Талалайкина

3.

4. Ксения Цибинова

5. Елизавета Нугуманова

Вторая разминка

6. Алена Косторная

7. Майя Хромых

8. Анна Фролова

9. Елизавета Туктамышева

10.

11. Камила Валиева

Положение после короткой программы

1. – 88,71

2. Дарья Усачева – 79,12

3. – 77,74

4. Майя Хромых – 73,77

5. Анна Фролова – 71,46

6. – 70,14

7. Софья Самодурова – 68,92

8. Ксения Цибинова – 68,45

9. Елизавета Нугуманова – 65,58

10. Мария Талалайкина – 64,89

11. Камила Султанмагомедова – 52,90

Расписание трансляций Финала Кубка России по фигурному катанию