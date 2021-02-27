Финал Кубка России. Валиева, Косторная, Туктамышева и Усачева выйдут на лед с произвольными программами

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28 февраля в Финале Кубка России в Москве женщины выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидирует Камила Валиева.

Кубок России по фигурному катанию

Финал

Москва

Женщины

Произвольная программа

Начало – 17.50 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Камила Султанмагомедова

2. Мария Талалайкина

3. Софья Самодурова

4. Ксения Цибинова

5. Елизавета Нугуманова

Вторая разминка

6. Алена Косторная

7. Майя Хромых

8. Анна Фролова

9. Елизавета Туктамышева

10. Дарья Усачева

11. Камила Валиева

Положение после короткой программы

1. Камила Валиева – 88,71

2. Дарья Усачева – 79,12

3. Елизавета Туктамышева – 77,74

4. Майя Хромых – 73,77

5. Анна Фролова – 71,46

6. Алена Косторная – 70,14

7. Софья Самодурова – 68,92

8. Ксения Цибинова – 68,45

9. Елизавета Нугуманова – 65,58

10. Мария Талалайкина – 64,89

11. Камила Султанмагомедова – 52,90

Расписание трансляций Финала Кубка России по фигурному катанию

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