У «МЮ» 0 побед и 1 гол в 7 матчах против «большой шестерки» в этом сезоне АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» (0:0) в матче АПЛ.
Команда Оле-Гуннар Сульшер не выиграла ни одного из 7 матчей этого сезона АПЛ против других команд «большой шестерки» («Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм») – поражение от «Тоттенхэма» (1:6), поражение и ничья с «Арсеналом» (0:1, 0:0), две безголевых ничьих с «Челси», безголевые ничьи с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
«Ман Юнайтед» не забивает в 6 матчах чемпионата подряд с перечисленными командами. 7 марта «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити» в гостях.