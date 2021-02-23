У «МЮ» 0 побед и 1 гол в 7 матчах против «большой шестерки» в этом сезоне АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» (0:0) в матче .

Команда Оле-Гуннар Сульшер не выиграла ни одного из 7 матчей этого сезона АПЛ против других команд «большой шестерки» («Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм») – поражение от «Тоттенхэма» (1:6), поражение и ничья с (0:1, 0:0), две безголевых ничьих с , безголевые ничьи с «Манчестер Сити» и .

не забивает в 6 матчах чемпионата подряд с перечисленными командами. 7 марта «МЮ» сыграет с «Манчестер Сити» в гостях.