Тренер «Алании» Гогниев ударил судью после матча ФНЛ, оскорблял и угрожал. Ему грозит дисквалификация до двух лет

Главный тренер «Алании» после матча 27-го тура с «Томью» (2:3) может надолго остаться вне футбола.

По информации «Спорт-Экспресса», арбитр Артем Чистяков в протоколе указал, что тренер нанес ему один удар в область живота. Соответствующую информацию сообщил в своем рапорте и делегат матча.

Произошло это уже после финального свистка, когда в центре поля случилась стычка, инициатором которой был хавбек . Как написано в протоколе, он «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля».

Рефери не успел показать Хосонову красную карточку за агрессивное поведение, поскольку тот «быстро покинул пределы поля». После этого конфликт не затих.

Гогниев, исходя из видеозаписи, что-то кричал судье. Несмотря на то, что тренера держали два человека, он сумел приблизиться к Чистякову и один раз ударил его левой рукой.

В ходе матча Гогниеву сначала показали желтую карточку за демонстративное несогласие с решением судьи. Ближе к концу встречи он заработал красную – за нецензурные выражения в адрес арбитров. После игры Гогниев не только ударил Чистякова, но и оскорблял его, а также угрожал физической расправой.

Материалы по данному делу, как сообщила пресс-служба ФНЛ, включая видеозапись эпизода, собраны и будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Этот орган в ближайшее время вынесет решение о наказании Гогниева. В соответствии со статьей 95 дисциплинарного регламента «Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча» Гогниеву грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.