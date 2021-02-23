«Динамо» обыграло «Ахмат» в гостях (2:1), 17-летний Захарян забил победный гол

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В 20-м туре РПЛ «Динамо» на выезде обыграло «Ахмат» (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный мяч забил 17-летний полузащитник московской команды Арсен Захарян, который впервые вышел в стартовом составе «Динамо» в РПЛ.

В первом тайме Захарян также заработал пенальти, реализованный Даниилом Фоминым.

Ахмат – Динамо 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
28 февраля, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 7, пенальти Фомин, 0:2 – 37 Захарян, 1:2 – 68 Швец.
АхматШелия, Семенов, Анхель (Пуцко, 46), Богосовац, Ненахов, Тимофеев, Полярус (Исмаэл, 46), Бериша (Альмаши, 80), Швец, Мелкадзе (Кадыров, 85), Ильин (Харин, 46).
ДинамоШунин, Ордец, Варела, Паршивлюк, Захарян (Комличенко, 63), Фомин, Лесовой (Плиев, 76), Моро (Каборе, 75), Грулев (Игбоун, 63), Шиманьски, Нойштедтер.
Предупреждения:
Швец (16), Тимофеев (23), Шиманьски (34), Анхель (40), Бериша (42), Харин (52), Мелкадзе (79), Шунин (90).
Удаление:
Тимофеев (77).

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