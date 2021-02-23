«Динамо» обыграло «Ахмат» в гостях (2:1), 17-летний Захарян забил победный гол

В 20-м туре РПЛ на выезде обыграло (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный мяч забил 17-летний полузащитник московской команды Арсен Захарян, который впервые вышел в стартовом составе «Динамо» в РПЛ.

В первом тайме Захарян также заработал пенальти, реализованный Даниилом Фоминым.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ