«Динамо» обыграло «Ахмат» в гостях (2:1), 17-летний Захарян забил победный гол

В 20-м туре РПЛ «Динамо» на выезде обыграло «Ахмат» (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный мяч забил 17-летний полузащитник московской команды Арсен Захарян, который впервые вышел в стартовом составе «Динамо» в РПЛ.
В первом тайме Захарян также заработал пенальти, реализованный Даниилом Фоминым.
- Дата проведения
- 28 февраля, 16.30, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Шелия, Семенов, Анхель (Пуцко, 46), Богосовац, Ненахов, Тимофеев, Полярус (Исмаэл, 46), Бериша (Альмаши, 80), Швец, Мелкадзе (Кадыров, 85), Ильин (Харин, 46).
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Динамо –
Шунин, Ордец, Варела, Паршивлюк, Захарян (Комличенко, 63), Фомин, Лесовой (Плиев, 76), Моро (Каборе, 75), Грулев (Игбоун, 63), Шиманьски, Нойштедтер.
- Предупреждения:
- Швец (16), Тимофеев (23), Шиманьски (34), Анхель (40), Бериша (42), Харин (52), Мелкадзе (79), Шунин (90).
- Удаление:
- Тимофеев (77).