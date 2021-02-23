Сульшер о руке Хадсона-Одои: «Это пенальти. Я слепой, если это естественное положение руки»

Главный тренер подвел итоги матча 26-го тура с (0:0).

В первом тайме главный арбитр встречи Стюарт Эттуэлл принял решение не назначать пенальти в ворота лондонцев после того, как мяч угодил в руку хавбеку Каллуму Хадсону-Одои.

«Это был пенальти, сто процентов. Если это естественное положение руки, то, должно быть, я слепой.

Мы хотели победить. Если не считать наших действий у их ворот, в целом мы здорово прессинговали, играли усердно и с охотой. Де Хеа совершил отличный сэйв, и нам удалось завершить матч без пропущенных голов.

Но качество работы с мячом нас подвело. В первом тайме игра была бестолковой, просто плохой. Но затем мы временами действовали неплохо и даже создали несколько моментов, но этого было недостаточно.

Думаю, в защите мы сыграли блистательно», – сказал Сульшер.

Фото: REUTERS/Ian Walton