Отец финского лыжника Мяки о серебре ЧМ-2021: «Особенно приятно, что мы во второй раз сняли с русских скальп»

Теро Мяки, отец финского лыжника Йони Мяки, прокомментировал выступление сына в командном спринте в паре с Ристоматти Хаколой на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

Теро Мяки отметил, что рад победе, но ему особенно приятно, что его сын обыграл русских – Александра Большунова и , которые стали третьими.

«Было здорово, когда остались только три команды. Уже тогда стало понятно, что медаль будет.

Ну а потом мы во второй раз сняли с русских скальп. Конечно, это было особенно приятно», – сказал Мяки-старший.

В прошлый раз обошел на финише в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

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